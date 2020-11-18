Уряд погодив кандидатуру нового глави Хмельницької ОДА

Кабінет міністрів України провів співбесіду з кандидатом на посаду очільника Хмельницької обласної державної адміністрації Сергієм Гамалією.

Він під час онлайн-виступу перед міністрами зазначив, що має освіту Вищої економічної школи у Варшаві, тривалий час проживав у Польщі. Ніколи не був держслужбовцем чи членом партії. Має логістичну компанію, займався ресторанним бізнесом.

"Раніше у нас було 20 районів, зараз їх перетворили в три. Прийдеться з цим працювати. Співпраця з новою облрадою, новими депутатами", - повідомив він про плани.

Планує розвивати область у туристичній сфері, найбільшим викликом вважає боротьбу з коронавірусом. Також збирається аналізувати місцевий бюджет та наповнювати якісними кадрами нові органи на місцях. Двома найбільшими проблемами назвав отримання підприємцями відшкодування ПДВ та підтримку бізнесу.

Представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан повідомив, що Кабмін погодив звільнення чинного глави ОДА та призначення нового.

Нагадаємо, що нинішній глава Хмельницької ОДА Дмитро Габінет був призначений Володимиром Зеленським у листопаді 2019 року. Під час свого першого на посаді виступу він заявив, "не хоче воювати, бо мирна людина".

На сайті Офісу президента України станом на 14:50 18 листопада немає указу про звільнення Габінета.

5 листопада Володимир Зеленський підписав укази про звільнення голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської обласних державних адміністрацій.

Рішення про кадрові зміни на своїй сторінці у Facebook прокоментував міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Він пояснив, що звільнення цих трьох голів ОДА пов'язано з моніторингом стану справ у регіонах. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що звільнення очільників ОДА триватиме за результатами місцевих виборів.