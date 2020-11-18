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Мінцифри ініціює реформу Держспецзв'язку

Мінцифри готує спеціальні програми протидії технічним розвідкам, модернізацію системи урядового зв’язку, удосконалення правових засад та системи підготовки кадрів.

Мінцифри ініціює реформу Держспецзв'язку
Фото: Прес-служби Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України ініціює реформу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Про це повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"За ініціативи Мінцифри буде оптимізована структура та створена стратегія Національної безпеки. Впроваджуємо ефективний менеджмент Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Плани на 2021-2024:

— удосконалення нормативно-правової бази

— розвиток систем спеціального зв’язку

— оптимізація завдань, функцій, організаційних структур

— підтримка виробництва засобі захисту інформації

 — імплементація Національних стандартів КЗІ", - написав Федоров.

Міністр додав, що Мінцифри готує спеціальні програми протидії технічним розвідкам, модернізацію системи урядового зв’язку, удосконалення правових засад та системи підготовки кадрів.

"Також готуємо перезавантаження КРРТ — концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, що належить до управління Держспецзв’язку. Отпимізація управлінської сфери, переведення на електронний документообіг, автоматизація процесів", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, у березні Міністерство цифрової трансформації і оператор фіксованого зв'язку Data Group підписали меморандум про співпрацю. Відомства домовилися співпрацювати за наступними напрямами:стимулювання створення умов для реалізації цифрових прав громадян;стимулювання поширення серед підприємців технологічних рішень для ефективного захисту інформації і кіберзахисту;обмін досвідом ефективного розвитку щодо інформаційно-телекомунікаційних систем.

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