Німеччина відклала запуск газопроводу, який є продовженням "Північного потоку-2"

Магістраль запрацює на повну потужність не раніше 1 квітня 2021 року, тоді як спочатку планувалося запустити її 1 січня 2021 року.

Компанія-оператор Gascade відклала на 3 місяці запуск другої гілки газопроводу Eugal, призначений для транспортування газу з "Північного потоку-2".

Про це повідомляє Liga.net із посиланням на прес-релізі оператора.

Повідомляється, що магістраль запрацює на повну потужність не раніше 1 квітня 2021 року, тоді як спочатку планувалося запустити її 1 січня 2021 року.

"Eugal досягне повної потужності до другого кварталу 2021 року. Причиною нового графіка стали непередбачені затримки в будівництві нової газової інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Перша гілка Eugal потужністю 30,9 млрд куб.м газу на рік початку працювати 1 січня 2020 року. Повна потужність двох гілок Eugal - 55 млрд. куб. м. газу на рік.

На даному етапі через Eugal транспортується газ з діючого газопроводу "Північний потік".

Нагадаємо, 11 листопада законодавці обох палат Конгресу США досягли домовленості про включення додаткових санкцій проти газопроводу Nord Stream 2 у проєкт оборонного бюджету США.