Карантин устоял. Кассовые аппараты тоже

Попытка Верховной Рады показать себя защитником мелкого бизнеса провалилась. Парламент не проголосовал за обращение к правительству с призывом отменить «карантин выходного дня» . Также депутаты не смогли принять законопроект об отмене кассовых аппаратов с 1 января 2021 года. Обо всех подробностях нерезультативного парламентского вторника – в репортаже LB.ua.

Отменить «карантин выходного дня»

17 ноября, в единственный в этом месяце пленарный день работы Верховной Рады на площади Конституции собрались тысячи протестующих. Предприниматели и участники движения SaveФОП заблокировали движение транспорта по улице Грушевского, требуя отменить «карантин выходного дня», введённый Кабмином на прошлой неделе. А также отсрочить введение кассовых аппаратов с 1 января 2021 года для ФЛП второй-четвёртой групп вне зависимости от их деятельности, если их годовой доход не превышает миллион гривен. Не обошлось без стычек с правоохранителями, которые несколько раз оттесняли людей при попытке прорвать кордоны и железные ограждения перед входами в парламент.

Фото: Lb.ua

Неделю назад депутаты прогнозировали, что во вторник Рада отправит в отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Однако уже на выходных глава МОЗ сообщил о положительном тесте на коронавирус. Поэтому кадровый вопрос сам собой был снят с повестки, учитывая нормы трудового законодательства, которые запрещают увольнять заболевшего.

В понедельник же главы и замы всех фракций (Елена Кондратюк от «Батькивщины», Ярослав Железняк от «Голоса», Юрий Бойко от ОПЗЖ, Ирина Геращенко от «Европейской солидарности» и Давид Арахамия от «Слуги народа») зарегистрировали проект постановления 4381 с рекомендацией Кабмину в трехдневный срок пересмотреть решение о «карантине выходного дня». А также отменить запрет работы баров, ресторанов, кафе, торговых центров, кинотеатров, фитнес-центров и бассейнов в субботу и воскресенье.

Впрочем, по информации сразу нескольких источников LB.ua из «Слуги народа», в партийных чатах депутатам пришла рассылка с рекомендацией не голосовать за отмену карантина. Хотя даже принятие постановления юридически ни к чему правительство не обязывало.

Декларативность проекта постановления подтвердил министр юстиции Денис Малюська, который тоже пришёл в Раду, пробираясь через толпы протестующих. «Отмена «карантина выходного дня», постановления Кабмина не входит в полномочия Верховной Рады. Но вместе с тем парламент может давать рекомендации. Мы же будем следить за позицией парламента и соответственно реагировать. Что касается моей личной позиции, то к сожалению или счастью, я не эксперт в ситуации с распространяем эпидемии», – заявил он.

Главная цель – зафиксировать плато

Вести заседание ВР пришлось второму вице-спикеру Елене Кондратюк – в понедельник подтверждённый диагноз Covid-19 был у спикера Дмитрия Разумкова, первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Кроме них «слегли» еще 27 нардепов.

Фото: скріншот відео Олена Кондратюк

Первым вопросом повестки дня значился отчёт премьера Дениса Шмигаля о борьбе с коронавирусом и о причинах введения карантина «выходного дня». Глава правительства больше часа рассказывал об успехах борьбы с пандемией. Для начала он назвал необоснованной и манипулятивной всю критику «карантина выходного дня».

«Это не украинское ноу-хау. Мы видели эффективность карантина «выходного дня», когда его вводила Турция и Израиль. Именно в Израиле, благодаря такому карантину, удалось не остановить, но уменьшить заболеваемость на 20%. Во-вторых, институт Коха Германии провёл анализ на основе более 200 тыс. случаев заражения. Главный вывод – интенсивный и продолжительный контакт в закрытых помещениях связан с повышенным риском передачи инфекции. Где же заражаются люди, согласно исследованию? Первое – домохозяйства и рабочие места. В семьях, естественно, правительство не может ввести противоэпидемические меры. Что касается рабочих мест, то это и есть полный локдаун, о котором мы не хотим говорить сегодня. Ещё одно моделирование – это места культуры и социального отдыха. В этих местах люди проводят как раз больше времени на выходных. Согласно с прогнозом, заражения удастся снизить в 6,2 раза», – заявил глава Кабмина.

Премьер сослался на данные СНБО, согласно которым активность граждан в больших городах только на последних выходных снизилась на 19% в субботу и на 27% в воскресенье. Он пообещал, что результат от карантина «выходного дня» вся страна увидит уже через две недели.

Фото: kmu.gov.ua

«Если же такой карантин не сработает, то по прогнозам аналитиков СНБО, отметку в 20 тысяч зараженных в день Украина преодолеет через три недели. И вот тогда через месяц могут закончиться койко-места. И решение о введении жёсткого карантина вплоть до полного локдауна минимум на три недели неизбежно, – заявил он. – Главная цель карантина – зафиксировать плато – не больше 12-15 тысяч заболевших в день. Если этого не произойдёт, то мы вынуждено будем готовиться к принятию более жестких мер».

Что же касается поддержки предпринимателей, которым запретили работать на выходных, то у Шмигаля на это был довольно абстрактный ответ: «Главному санитарному врачу дано поручение проводить встречи с бизнесом, ассоциациями, Верховной Радой и мэрами, что мы уже делаем. Все для того, чтобы принять окончательный план, который может быть применён в случае более жёсткой ситуации с заболеваемостью». Также Кабмин работает с Торгово-промышленной палатой над тем, чтобы признать карантин «выходного дня» форс-мажорной ситуацией.

Отвечая на вопросы депутатов, Шмигалю пришлось признать проблемы с финансированием НСЗУ для выплат зарплат медикам: «Не буду скрывать или преуменьшать ту проблематику, с которой сталкивается Украина и другие страны мира в связи с пандемией, с кризисом, с перебоями с поставками и задержками с кассовыми расходами».

На информацию нардепов об отсутствии антибиотиков в регионах премьер отреагировал неожиданно, рекомендовав «покупать их только по рецептам врачей и не есть их самим». Мол, в Украине самая высокая резистентность к антибиотикам.

«Люди принимают антибиотики потому, что где-то услышали, кто-то им рассказал», – посетовал глава правительства.

Рекомендовали не отменить, а сообщать

В полдень Рада ушла на традиционный получасовой перерыв. Но консультации лидеров фракций затянулись больше, чем на час. Камнем преткновения стало не постановление об отмене карантина, а многострадальный законопроект об отмене кассовых аппаратов с нового года для отдельных групп предпринимателей. Профильный финансовый комитет накануне рекомендовал к повторному первому чтению редакцию 4313-д, против которой выступили предприниматели. Глава комитета Даниил Гетманцев продолжал отстаивать именно эту редакцию. В ответ группа «Доверие» заявила о готовности начать сбор подписей за отставку Гетманцева. Фракции оппозиции требовали принять законопроект без каких-либо исключений по видам деятельности, чтобы поддержать ФОПы в условиях кризиса.

Но компромисс так и не удалось найти. И итоге, вопрос сняли с повестки дня, поручив вновь создать рабочую группу для доработки законопроекта. Это прогнозируемо спровоцировало новые стычки под парламентом.

Фото: Lb.ua

Проект постановления о рекомендации Кабмину в трехдневный срок отменить «карантин выходного дня» также провалили. «За» проголосовали всего 139 депутатов из оппозиционных фракций и только 34 из «Слуги народа». Компромиссом стало второе постановление, которым ВР рекомендовала правительству как минимум за 7 дней до введения карантинных мер информировать бизнес о новых ограничениях.