Гунько склав присягу народного депутата

Анатолій Гунько під час пленарного засідання Верховної Ради склав присягу народного депутата України.

Про це стало відомо під час засідання парламенту.

Новообраний нардеп увійшов до складу фракції "Слуга Народу".

Гунько переміг на виборах в одномандатному виборчому окрузі №208 у Чернігівській області. Він обійшов лідера Радикальної партії Олега Ляшка.

Нагадаємо, довибори до Верховної Ради у 208-му окрузі проводилися у зв’язку із загибеллю народного депутата від цього округу Валерія Давиденка, якого у травні було знайдено застреленим у його київському офісі.

Олег Ляшко визнав свою поразку на довиборах у парламент, але вимагав розслідування можливої фальсифікації результатів голосування.