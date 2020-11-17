Рада зобов'язала Кабмін завчасно попереджати про посилення карантину

Верховна Рада ухвалила проєкт постанови "Про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення".

За проголосували 303 нардепи.

Ініціаторами документу є депутати фракція "Голос". Профільний комітет рекомендував ухвалити постанову за основу та в цілому з подальшим доопрацюванням до моменту підпису президентом.

У пояснювальній записці зазначається, що у разі запровадження локдауну в Україні або на окремій її території необхідно:

Проінформувати громадян заздалегідь про повний перелік таких заходів, щоб люди мали час підготуватися до нових правил; Разом із посиленням протиепідемічних заходів проінформувати про підтримку, що буде надаватися найвразливішим групам населення, а також суб’єктам господарювання; Запровадити законодавчі зміни щодо надання пільг бізнесу та підтримки громадян до моменту введення локдауну.

Ввести додаткові обмеження уряд зможе тільки після інформування та схвалення Радою.

Постанова передбачає, що рішення про введення додаткових обмежень має бути оприлюднено не пізніше ніж за тиждень до початку їх дії.

Мова йде про такі заборони:

регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні;

відвідування закладів освіти здобувачами освіти;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері культури;

приймання відвідувачів у кінотеатрах;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення;

покидати місця свого проживання

Нагадаємо, що минулого тижня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про введення карантину вихідного дня. Працювати можна продуктовим магазинам, аптекам, СТО. Ресторани і кафе можуть працювати тільки на доставку і на виніс, ТРЦ і непродуктові маркети мають бути зачинені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Такі обмеження ввели щонайменше до кінця листопада.

Представники бізнесу влаштовували протести через цей карантин у багатьох містах України. Міська влада деяких міст виступила проти карантину вихідного дня - приміром, у Львові мер "скасував вихідні", у Дніпрі місцева комісія ТЕБ та НС не змогла зібрати кворум, тому рішення уряду не стали імплементувати.