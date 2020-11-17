Рада провалила постанову про перегляд карантину вихідного дня

Верховна Рада на засіданні 17 листопада не змогла ухвалити постанову з рекомендацією уряду переглянути карантин вихідного дня, який був введений урядом минулого тижня.

Її підтримали тільки 149 нардепів.

За підтримку карантину вихідного дня виступив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він закликав дати Кабміну певний час, щоб перевірити ефективність карантину вихідного дня. При цьому Арахамія був одним із авторів цієї постанови, що передбачала фактичне скасування карантину.

Зі "Слуги народу" за постанову проголосували 34 нардепи, з ОПЗЖ - 20, з "Європейської солідарності" - 20, "Батьківщини" - 19, "За майбутнє" - 14, "Голос" - 19, "Довіра" - 17, шість позафракційних.

Відповідний проєкт постанови ініціювали віцеспікерка Ради Кондратюк Олена Костянтинівна, Железняк Ярослав Іванович ("Голос"), Корнієнко Олександр Сергійович "Слуга народу", Бойко Юрій Анатолійович (ОПЗЖ), Геращенко Ірина Володимирівна ("Європейська солідарність"), Арахамія Давид Георгійович ("Слуга народу").

"Впроваджувати карантин вихідного дня – те саме, що лікувати перелом подорожником", – заявив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, який доповідав щодо постанови.

Профільний комітет рекомендував на засіданні визначитися шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення постанови Кабміну від 11 листопада щодо посилення протиепідемічних заходів.

Про реєстрацію документу учора повідомили на засіданні погоджувальної ради.

У проєкті документу уряду рекомендували строком у три дні переглянути обмежувальні заходи щодо:

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе);

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення;

діяльності закладів культури і проведення культурних масових заходів;

приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні під час виступу в Раді наголошував, що карантин вихідного дня покликаний зменшити кількість контактів між людьми, щоб запобігти інтенсивному поширенню хвороби. За його словами, якщо карантин вихідного дня не буде забезпечувати зменшення кількості контактів, то 20 000 захворілих щодня буде вже за три тижні. У такому разі буде встановлено повний локдаун.

Нагадаємо, що минулого тижня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про введення карантину вихідного дня. Працювати можна продуктовим магазинам, аптекам, СТО. Ресторани і кафе можуть працювати тільки на доставку і на виніс, ТРЦ і непродуктові маркети мають бути зачинені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Такі обмеження ввели щонайменше до кінця листопада.

Троє міністрів не підтримали рішення уряду про запровадження карантину вихідного дня, яке було ухвалене на засіданні 11 листопада. Проти ініціативи висловилися міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, голова МВС України Арсен Аваков та віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Представники бізнесу влаштовували протести через цей карантин у багатьох містах України. Міська влада деяких міст виступила проти карантину вихідного дня - приміром, у Львові мер "скасував вихідні", у Дніпрі місцева комісія ТЕБ та НС не змогла зібрати кворум, тому рішення уряду не стали імплементувати.