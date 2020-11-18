Глава МВФ після розмови з Зеленським заявила, що перегляду програми має передувати повне взаєморозуміння у кроках

Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що перегляду програми МВФ щодо України має передувати повне взаєморозуміння у кроках.

Про це Георгієва написала у Twitter.

"Конструктивна телефонна розмова з президентом України Зеленським про реалізацію програми МВФ, незалежність центрального банку й зусилля з боротьби з корупцією. Перегляду програми має передувати повне взаєморозуміння у кроках", - заявила директор-розпорядник МВФ.

Свою чергою за результатами розмови Зеленський заявив, що представники України та Міжнародного валютного фонду (МВФ) спільно працюють, щоб якнайшвидше прийняти місію фонду у Києві.

Глава держави зазначив, що під час бесіди сторони обговорили питання ухвалення держбюджету на 2021 рік, збереження антикорупційного порядку денного та макроекономічної стабільності.

"Наші команди мають міцну довіру й тісно працюють, щоб якнайшвидше прийняти місію МВФ", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (близько $5 млрд) з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу. Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року - із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня і 1 грудня цього року і 15 травня і 15 жовтня - наступного. Розміри другого і третього траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і четвертого - $980 млн.

Передбачалося, що віртуальна місія першого перегляду програми буде працювати 13-23 липня, проте цей план був порушений.

До програми МВФ також прив'язане інше міжнародне фінансування України. Зокрема, успішний перший перегляд програми stand-by дозволить отримати вже схвалені $350 млн від Світового банку і 600 млн євро від ЄС.

У вересні представник МВФ не зміг назвати можливу дату місії для першого перегляду програми stand-by і виділення другого траншу.

Заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук зазначив, що у МВФ немає претензій до того, як Україна виконує домовленості про структурні маяки чинної угоди stand-by, однак є питання до рішення Конституційного Суду з приводу НАБУ.

27 жовтня КСУ також визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. А 28 жовтня оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване. У МВФ відреагували на це рішення КСУ і зазначили, що запровадження в Україні системи електронного декларування є важливим елементом двосторонньої взаємодії та закликали посилити ефективність всіх антикорупційних органів. У Кабінеті Міністрів запевнили, що рішення КСУ не вплине на співпрацю України з МВФ.

9 листопада голова Національного банку України Кирило Шевченко зустрівся з головою місії Міжнародного валютного фонду в Україні Іванною Владковою Голлар.

"Продовження співпраці з МВФ є стратегічно важливим для України. Іншого варіанта ми не розглядаємо. Ми готові до роботи місії у найкоротші терміни", - наголосив голова Нацбанку.