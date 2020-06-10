Шмыгаль: первый транш МВФ поступит сегодня-завтра, второй - в сентябре

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина первый транш МВФ в течение одного-двух дней, второй - в сентябре.

Об этом он сказал в эфире "Украина 24" утром в среду.

"2 млрд 100 млн - первый транш. Получить мы их планируем в ближайшие день-два. Дальше эта программа, которая рассчитана на 18 месяцев, а сам кредит - на пять лет", - сказал он.

Представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован в фейсбуке сообщил, что деньги уже переведены и "будет на счетах правительства с учетом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платежных системах".

Следующий денежный перевод может состояться уже осенью.

"До конца этого года - еще 1,5 млрд. То есть в августе месяце будут очередные переговоры и в начале сентября ориентировочно 700 млн долларов предусматривается", - добавил Денис Шмыгаль. Он считает, что следующие переговоры не будут сложными, потому что от Украине не требуется изменения законодательства или каких-то сложных реформ.

Выделение денег от МВФ также разблокирует финансовую помощь от других международных партнеров. Например, это 1 млрд евро от Всемирного банка и транши на 500 млн и 600 млн евро по двум пакетам микрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Напомним, что 9 июня Международный валютный фонд утвердил 18-месячную программу поддержки Украины на 5 млрд долларов.

Утверждение программы позволяет немедленно выплаты Украине первый транш кредита (около 2,1 млрд долларов). Остаток разделят еще на 4 транша.

Предыдущая программа stand-by (SBA) для Украины была принята МВФ в декабре 2018 года. Украина получила по нему единственный транш в размере $1,4 млрд.