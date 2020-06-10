МВФ утвердил программу поддержки для Украины на $5 млрд

Международный валютный фонд утвердил 18-месячную программу поддержки Украины на 5 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Утверждение программы позволяет немедленно выплаты Украине первый транш кредита (около 21 млрд долларов). Остаток разделят еще на 4 транша.

Отмечается, что новая программа должна помочь Украине справиться с проблемами, которые вызвала эпидемия коронавируса. Деньги должны обеспечить платежный баланс и бюджетную поддержку, сохраняя при этом достижения в основных структурных реформах. Это должно гарантировать Украине возвращение роста экономики, когда кризис пройдет.

В Фонде требуют от Украины

облегчения экономических последствий кризиса, в частности поддержкой домохозяйств и предприятий; обеспечения постоянной независимости Нацбанка и гибкого обменного курса; обеспечения финансовой стабильности при возмещении расходов по банковским решениям; продвижения борьбы с коррупцией для сохранения и усиления последних достижений.

Также МВФ дал оценку предыдущей программе сотрудничества с Украиной, принятой в 2015 году. В Фонде отметили, что она помогла восстановить макроэкономическую стабильность и рост, но не полностью ликвидировала основные уязвимости платежного баланса Украины.

Напомним, что предыдущая программа stand-by (SBA) для Украины была принята МВФ в декабре 2018 года. Украина получила по нему единственный транш в размере $1,4 млрд.

В декабре 2019 года Украина и МВФ договорились о кредитной программе расширенного финансирования (EFF) на $5,5 млрд. Она все еще не запущена, так как Украина не до конца выполнила требования Фонда.

Программы EFF направлены на поддержку стран, столкнувшихся с серьезными проблемами платежного баланса, и обычно утверждаются на трехлетний срок, тогда как кредиты stand-by - на 1-2 года. Cрок возврата средств по кредитам EFF начинается через 4,5 года и растягивается на пять лет, в то время как по программе stand-by выплаты начинаются через 3 года и длятся два года (для каждого транша в отдельности).