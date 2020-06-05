Степанов объяснил, с чем связано увеличение суточного прироста заболевших COVID-19 в Украине
Степанов объяснил, с чем связано увеличение суточного прироста заболевших COVID-19 в Украине
В Украине за сутки подтвердили 588 новых случаев заболевания коронавирусом (обновлено)
В Украине за сутки подтвердили 588 новых случаев заболевания коронавирусом (обновлено)
Кулеба назвал возможные компромиссы по Донбассу и Крыму
Кулеба назвал возможные компромиссы по Донбассу и Крыму
Виктор Ляшко не исключает, что в Киеве запретят полноценно открывать кафе и рестораны с 5 июня
Виктор Ляшко не исключает, что в Киеве запретят полноценно открывать кафе и рестораны с 5 июня
“Все прошло гуд”, - Виктор Ляшко рассказал про вчерашний поход с Зеленским в кафе
“Все прошло гуд”, - Виктор Ляшко рассказал про вчерашний поход с Зеленским в кафе
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Массовые протесты в США. Что происходит после убийства Джорджа Флойда. Фоторепортаж
Закон 1210: новые правила для бизнеса в Украине
Закон 1210: новые правила для бизнеса в Украине
У Приватбанка произошел сбой в работе "Приват24"
У Приватбанка произошел сбой в работе "Приват24"
Новые правила для борделей в Германии, запрет секса в Британии, протесты в США. Как западный мир выходит из карантина
Новые правила для борделей в Германии, запрет секса в Британии, протесты в США. Как западный мир выходит из карантина
ГлавнаяПолитика

Тимошенко анонсировала иск в КС по меморандуму с МВФ

Она напомнила, что "у страны есть ресурсы, которые позволяют избежать долговой ямы".

Тимошенко анонсировала иск в КС по меморандуму с МВФ
Фото: ba.org.ua

Председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о намерении подать иск в Конституционный относительно подписания правительством меморандума с МВФ. Об этом она заявила в эфире программы «Право на власть».

«Наши финансовые потоки, недра, стратегические государственные предприятия власть отдает международным спекулянтам. А это значит, что и доходы, которые приносят отечественные финансовые потоки, наша государственная собственность, будут принадлежать уже не украинцам, и это повлияет на жизнь каждого человека. За беспомощность и непрофессионализм власти предлагают платить обычным гражданам», - предостерегла Юлия Тимошенко.

Она подчеркнула, что «Батькивщина» будет защищать национальные интересы Украины и права людей и от внешних посягательств, и от предательских действий власти.

«Когда мы получим подписанный вариант меморандума с МВФ, мы обратимся в Конституционный суд, чтобы признать все пункты документа, нарушающих права граждан, которые противоречат интересам государства, сфере безопасности, неконституционными и, не должны и не могут выполняться. Я хочу, чтобы с нашей Родиной прекратили вести себя как с банановой республикой третьего мира, я хочу, чтобы Украину начали уважать», - отметила Юлия Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» напомнила, что «у страны есть ресурсы, которые позволяют избежать долговой ямы, но для этого надо положить конец беспорядку и прекратить наконец воровать». Уже первые результаты расследования парламентской ВСК показали - не менее 40 млрд гривен недоплачено в государственный бюджет только за счет коррупционных схем с налогом на добавленную стоимость.

«Мы требовали и требуем срочной встречи президента, правительства, СНБО и лидеров фракций. И она сейчас назначена на вторник. Президент наконец обязан услышать, что у страны есть ресурсов и средств даже больше, чем он ценой сдачи Украины хочет занять у МВФ, и нет никакой необходимости соглашаться на все условия, которые навязывают извне», - резюмировала Юлия Тимошенко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также