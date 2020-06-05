НАБУ завершило расследование второго дела по декларациям Труханова

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование уголовного производства по факту недостоверного декларирования мэром Одессы Геннадием Трухановым (ст.366-1 Уголовного кодекса). С 5 июня ему открыли материалы дела для ознакомления, говорится на сайте НАБУ.

По данным следствия, в декларации за 2017 год мэр не указал квартиру, паркоместа, автомобиль и корпоративные права, которые принадлежали его гражданской жене. Общая стоимость незакдеалрированного имущества оценивается в 16,3 млн гривен.

Труханов находился в официальном браке с 1985 по 1997 годы, у него двое детей, один ребенок родился в 2000 году, то есть после официального расторжения брака.

Это уже второе дело в отношении Труханова по его декларациям. Предыдущее дело уже передано в Высший антикоррупционный суд, оно касается недостоверного декларирования за 2015-2016 годы.

Также на рассмотрении Апелляционной палаты ВАКС находится дело о хищении 92 млн гривен в период с июля по декабрь 2016 года. Схему реализовали под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной цене. Труханов - один из подозреваемых.

Еще одно уголовное производство против мэра Одессы - о незаконном обогащении - НАБУ вынуждено было закрыть из-за решения Конституционного суда Украины.