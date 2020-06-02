ВАКС обязал НАБУ расследовать дело о "пленках Ермака"

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления родственником должностного лица Офиса президента Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"Сегодня, 2 июня, следственная судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу представителя народного депутата IX созыва и обязала уполномоченное лицо НАБУ внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного преступления, о котором говорилось в заявлении. Суд также обязал НАБУ начать досудебное расследование по этим фактам", - говорится в сообщении.

В ВАКС не указали фамилии чиновника, но из распространенного судом сообщения следует, что речь идет об Андрее Ермаке и его брате Денисе.

В суде заявили, что таким решением не дают оценку изложенным в жалобе фактам, а лишь обязывают начать досудебное их расследования.

"Правовая квалификация определяется органом досудебного расследования", - добавили в ВАКС.

Напомним, 29 марта народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос выложил в фейсбуке видео, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на должности в органах власти.

В ответ глава ОПУ Андрей Ермак обратился в СБУ и ГБР, чтобы установить происхождение видео и обвинил депутата в мести за срыв кадрового назначения.

Лерос в свою очередь обратился в НАБУ, где расследуют факт возможного злоупотребления влиянием.

Денис Ермак назвал видео "нарезкой с вырванным контекстом".