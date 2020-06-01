Новым руководителем винницкой полиции назначен экс-замглавы полиции в Одесской области Ищенко

По данным СМИ, он мог принимать пассивное участие в насилии против проукраинских демонстрантов на Куликовом поле в Одессе.

Бывший заместитель главы полиции Одесской области Иван Ищенко стал руководителем полиции Винницкой области.

Его уже представил коллективу глава Нацполиции Игорь Клименко, сообщается на сайте полиции Винницкой области.

"Во вступительном слове Игорь Клименко отметил, что благодаря совместным усилиям и сотрудничеству с органами власти и правоохранительными органами, исключительно в рамках закона и определенных полномочий, полиция может эффективно противодействовать нарушениям и другим противоправным проявлениям в регионе", - говорится в сообщении.

Клименко охарактеризовал его как опытного офицера, который начинал карьеру с оперуполномоченного уголовного розыска, потом работал замначальника райотдела и главой районных отделов полиции, позднее занимал должность замначальника полиции Одесской области.

Как пишет "Цензор.нет", по словам одесских активистов и очевидцев, Ищенко принимал "пассивное участие" в насилии против проукраинских демонстрантов на Куликовом поле в Одессе в мае 2014 года.

"В частности, он, будучи при исполнении, не реагировал на выстрелы в проукраинских активистов. Также есть информация, что позже Ищенко разрешил всем заходить на место преступления, в Дом профсоюзов, что привело к уничтожению улик", - заявили в СМИ.

В то же время сообщается, что сам Иванищенко подтверждает, что ранее его вызвали в Генпрокуратуру из-за событий в Одессе, но "потом вопросов не возникало".

"На то время (2 мая 2014 года) я не занимал никаких должностей - это проверялось много раз. Я тогда просто проходил стажировку и не мог принимать никаких решений".

Обвинения в своем бездействии со стороны очевидцев и активистов он опровергает.

Напомним, что 29 мая глава винницкой полиции Юрий Педос был отстранен, а его заместители - начальник криминальной полиции и глава оперативной службы - уволены. Причиной такого решения стали грубые недочеты и просчеты, допущенные в служебной деятельности и организации работы оперативных подразделений.

1 июня стало известно, что Юрий Педос стал советником главы Национальной полиции Игоря Клименко.