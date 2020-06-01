В Вишневом бывший полицейский открыл стрельбу по прохожим после замечания о неправильной парковке

В городе Вишневое Киевской области бывщий сотрудник полиции начал стрелять в прохожих, которые сделали ему замечание из-за неправильной парковки.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Сообщение о стрельбе поступило около полуночи. Как выяснилось, на улице произошла ссора между прохожими и водителем с признаками алкогольного опьянения, по поводу неправильной парковки его автомобиля.

Конфликт перерос в драку, а затем водитель достал пистолет и сделал из него несколько выстрелов.

Мужчина добровольно отдал пистолет прибывшим на место полицейским.

Злоумышленником оказался 34-летний бывший сотрудник полиции. С ним сейчас работают следователи. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

"Этот мужчина был уволен из Национальной полиции за ряд нарушений служебной дисциплины, за поведение, которое оскорбляет честь и достоинство работника полиции и за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 мая на улицах города Бровары возле Киева произошла перестрелка, из травматического оружия были ранены трое человек. В драке со стрельбой принимали участие 67 человек. Причина инцидента - конфликт из-за распределения пассажиропотока между перевозчиками.