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​Май в Киеве был на 2,8°С холоднее климатической нормы

Это самый холодный май с начала этого столетия.

​Май в Киеве был на 2,8°С холоднее климатической нормы
Фото: EPA/UPG

Среднемесячная температура воздуха в Киеве в мае составила всего 12,4 градуса по Цельсию. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, это на 2,8 градуса ниже климатической нормы.

Это самый холодный май с начала этого столетия.

Холоднее всего было 13 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +2,0 градуса, а теплее всего - 11 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до 27,6 градуса.

При этом месяц был крайне влажным. На проспекте Науки, где расположена обсерватория, в мае выпало 122 мм, или 230% от климатической нормы. Он немного компенсировал недобор осадков, который в столице наблюдался с прошлого лета.

Напомним, что Укргидрометцентр прогнозирует наступление летней погоды в первых числах июня.

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