Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди ВСУ не было.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника", - отмечается в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг в утреннее время неподалеку от Новотроицкого применил по опорным пунктам украинских сил ручные и станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Возле Водяного российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на подступах к Орехово противник выпустил в сторону украинских оборонных укреплений две мины калибра 82 мм.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Гнутово, боевики открывали огонь из гранатометов.

Напомним, в воскресенье, 31 мая, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня.