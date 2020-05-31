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В Карпатах выпал снег

Температура воздуха на горе Поп Иван утром 31 мая составила -4 ° С.

В Карпатах выпал снег. Фотографию заснеженной горы Поп Иван опубликовал Черногорский поисково-спасательный пост в воскресенье.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

"Значительное ухудшение погодных условий в высокогорье. По состоянию на 7:30 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 20 м. Падает снег. Ветер юго-западный 14-15 м / с. Порывы до 20 ", - говорится в сообщении.

Температура воздуха на горе утром 31 мая составила -4 ° С.

Напомним, на прошлой неделе в Карпатах была метель. Накануне украинцев предупредили о сильных дождях. Ухудшение погоды 31 мая прогнозируют по всей территории страны, кроме юга.

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