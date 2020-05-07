В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпал снег.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в фейсбуке.
"По состоянию на 08:00 7 мая на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляет -3°. Ветер северо-западный 14-15 м/с, облачно, метель, ограничена видимость до 20 м. Выпало 15 см снега", - говорится в сообщении.
По данным Укргидрометцентра, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей есть опасность схода лавин.
Напомним, в столице Украины накануне было объявлено штормовое предупреждение (I уровень опасности, желтый). Сообщалось, что к утру 7 мая ожидаются сильные дожди и выпадение месячной нормы осадков.