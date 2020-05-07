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В Карпатах выпал снег

На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -3, метель.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский выпал снег.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в фейсбуке.

"По состоянию на 08:00 7 мая на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляет -3°. Ветер северо-западный 14-15 м/с, облачно, метель, ограничена видимость до 20 м. Выпало 15 см снега", - говорится в сообщении.

Фото: facebook/Оператор ГТС України

Фото: facebook/Оператор ГТС України

Фото: facebook/Оператор ГТС України

По данным Укргидрометцентра, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей есть опасность схода лавин.

Напомним, в столице Украины накануне было объявлено штормовое предупреждение (I уровень опасности, желтый). Сообщалось, что к утру 7 мая ожидаются сильные дожди и выпадение месячной нормы осадков.

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