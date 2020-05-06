КГГА: в Киеве до утра 7 мая ожидается выпадение месячной нормы осадков

В Киеве к утру 7 мая ожидаются сильные дожди, объявлено штормовое предупреждение (I уровень опасности, желтый).

Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации со ссылкой на данные "Укргидрометцентра".

В коммунальном предприятии "Киевавтодор" сообщили, что к тем местам, которые могут подтапливаться, бригады выедут заранее, до начала осадков. Так возле станции метро "Левобережная" работы уже начались.

Отмечается, что к ликвидации последствий непогоды будут привлечены 72 единицы спецтранспорта и спецсредств (в том числе, мотопомпы, гидромонитора, насосные станции). Также стоки ежедневно вычищают от мусора.

"По прогнозу синоптиков, интенсивные осадки будут продолжаться до утра 7 мая. Менее чем за 12 часов возможны осадки от 15 до 49 мм, что почти равняется средней месячной норме для мая. Призываем водителей быть осторожными на дорогах", - подчеркнули в КГГА.

Городские власти также напомнили киевлянам о необходимости соблюдать карантин и не выходить из дома без крайней необходимости.

Напомним, 4 мая в Киеве прошел сильный ливень с градом, после которого затопило ряд улиц и переходов, а машины "плавали" по дорогам. Отвечая на вопрос журналистов, почему в столице такое подтопление происходит регулярно после сильных дождей, мэр Виталий Кличко пояснил, что большую часть коммуникаций ливневой канализации не обновляли десятилетиями.