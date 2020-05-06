Кличко: в Киеве - 800 км ливневой канализации, большуя часть не обновляли десятилетиями

В Киеве - 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не обновляли десятилетиями.

Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко, отвечая на вопрос СМИ по поводу подтоплений в городе во время недавних дождей.

"После очень засушливых двух месяцев весны, начало мая выдалось богатым на ливни. По данным метеоцентра, в столице за три дня выпала месячная норма осадков. Гидрослужба коммунальной корпорации «Киеавтодор» работает в усиленном режиме. У проблемных участков во время ливней дежурила и работала спецтехника. В частности, возле станций метро «Дорогожичи» и «Левобережная»", - рассказал Кличко.

"Также коммунальные службы очищают стоки. Ведь шквальный ветер срывает листья и мусор, который забивается в решетки водостоков. Я обращаюсь и к жителям города с просьбой не выбрасывать мусор на улице. Потому что его тоже относит в стоки", - добавил он.

По словам мэра, коммунальные службы изучают места, где были подтопления, чтобы поставить там более мощные насосы. Также будет реконструирована система стоковой канализации на наиболее проблемных улицах. Там, где сейчас делают капремонты дорог, отметил Кличк, - уже ставят новую систему ливневой канализации.

"Но, не будем забывать, что в Киеве - 800 километров коммуникаций ливневой канализации. Большую часть которых не обновляли десятилетиями. И она очень устарела", - подчеркнул мэр.

Напомним, 4 мая в Киеве прошел сильный ливень с градом, после которого затопило ряд улиц и переходов.