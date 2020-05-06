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Предприниматели вышли на протест к Кабмину

Малый и средний бизнес требует разрешить работу в условиях карантина.

Фото: censor.net.ua

В среду, 6 мая, предприниматели Киева вышли на акцию протеста с требованием разрешить работу во время карантина.

Как сообщает "Цензор.Нет", митингующие остановились на автомобилях на ул. Грушевского в центре Киева от Европейской площади до стадиона им. В. Лобановского. Дальше транспортные средства не пропустила полиция.

На машинах наклеены баннеры: "Нет уничтожению малого бизнеса", "Справедливость для всех", "Карантин убивает", "Открыть рынки страны", "Защити ФОП", "Хватит принимать бездумные решения", "Сиди дома сам", "Эпицентры над законом?", "Кабмин на карантин", "Не работаем - не платим" и другие.

Участники акции заявляют, что работу малого и среднего бизнеса нельзя останавливать даже во время карантина.

На месте присутствуют усиленные наряды правоохранителей. Они перекрыли движение по  ул. Грушевского в направлении правительственного квартала.

Фото: censor.net.ua

В итоге, митингующие и правоохранители договорились о том, что к зданию Кабмина пропустят протестующих пешком. Митингующие припарковали свои автомобили на ул. Грушевского и пошли маршем к зданию правительства, чтобы передать свои требования.

Напомним, что на прошлой неделе предприниматели уже пикетировали Кабмин. Вскоре после этого правительство объявило о смягчении карантина с 11 мая.

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