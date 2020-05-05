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ОБСЕ констатировала увеличение числа нарушений "тишины" в районе ООС

Боевики не дают наблюдателям миссии свободно передвигаться по Донбассу.

ОБСЕ констатировала увеличение числа нарушений "тишины" в районе ООС
Фото: Макс Левин

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине констатирует увеличение количества нарушений режима прекращения огня на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

В ежедневном отчете № 106/2020, опубликованном СММ ОБСЕ в Украине 5 мая 2020 года, говорится, что наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали повреждение жилого дома в результате огня из стрелкового оружия в Ясиноватой и получили сообщение о ранении гражданских лиц в результате обстрела Александровки.

Отмечается, что члены незаконных вооруженных формирований и дальше не пропускали наблюдателей, которые осуществляли пересечение согласно официальным дорожным коридорам на блокпостах в Донецкой и Луганской областях.

Также уточняется, что миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

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