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Украинец победил в международном хакатоне противодействия коронавирусу от Еврокомиссии Пресс-релиз

Украинец победил в международном хакатоне противодействия коронавирусу от Еврокомиссии

24-26 апреля проходил онлайн-хакатон #EUvsVirus, инициированный Еврокомиссией для поиска инновационных идей по борьбе с пандемией. Он собрал более 22000 участников и 2100 решений. Один из проектов-победителей разработала команда, в составе которой был украинец.

Еврокомиссия совместно с 30 европейскими организаторами хакатонов, среди которых украинское сообщество casers.org, провели общеевропейский онлайн-хакатон, чтобы найти инновационные решения, направленные на борьбу со вспышкой коронавируса.

Мероприятие объединило 22 600 участников из 39 стран из разных сфер гражданского общества, технологий, здравоохранения и инвестиций из Европы и мира, а также получил поддержку Европарламента и Европейского совета по вопросам инноваций.

#EUvsVirus собрал решения в 6 различных сферах: здоровье и жизнь, сохранение бизнеса, удаленная работа и образование, социальная и политическая сплоченность, цифровые финансы и открытое направление для конкретных проблем, определенных участниками.

Хакатон длился 48 часов и был открыт как для команд с готовыми идеями, так и для участников без решения, которые объединялись в команды или присоединялись к другим уже в процессе. В течение всего времени команды могли получить помощь от 2600+ менторов — опытных специалистов в различных сферах, которые консультировали участников.

Украина вошла в ТОП-20 наиболее активных стран — всего зарегистрировалось 316 участников, подавших 50 решений (не считая проекты межнациональных команд).

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Именно одна из таких команд стала победителем по направлению «Удаленная работа и образование». Проект «The Village - Where The World Is Your Classroom» (рус. «Деревня — где мир твой учебный класс») совместно разработали участники из Швейцарии, Украины, США и Индии. Суть заключается в том, чтобы объединить родителей, сверстников и преподавателей в «деревни» и иметь возможность вместе учиться на принципах совместной экономики. Проект уже получил 3000 евро.

«Результаты хакатона действительно впечатляют. Менее чем за две недели собрать 400 волонтеров-организаторов из разных стран, которые никогда ранее не были знакомы, но с невероятной энергией и страстью совместно творили это событие... эта страсть передалась и участникам со всего мира, ее видно в результатах — более 22 000 зарегистрированных 2100 поданных проектов! Как национальным кураторам хакатона нам было невероятно приятно увидеть Украину в ТОПе самых активных стран.» — Евгений Урсалов, исполнительный директор кейс-сообщества casers.org

В течение следующих двух недель будут учтены потребности в финансировании и ресурсах команд-победителей для развития и масштабирования их идей, а также финансирование и ресурсы, которые партнеры готовы выделить. С 22 по 25 мая состоится «объединение» команд с имеющимся ресурсам. Решение победителей будут приглашены присоединиться к платформе EIC COVID для облегчения связей с конечными потребителями, такими как больницы, и предоставление доступа к инвесторам, фондам и другим возможностям финансирования из всех стран ЕС

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