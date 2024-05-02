У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні

Росія прогресує на полі бою на Харківському та Донецькому напрямках, а війна навряд чи закінчиться найближчим часом. Таку оцінку озвучила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс під час слухань у Конгресі 2 травня, пише Голос Америки.

Гейнс заявила, що постачання Китаєм компонентів і матеріалів подвійного призначення для російської оборонної промисловості є "одним із кількох факторів, які змінили динаміку на полі бою в Україні на користь Москви".

"Росія застосовує все більш агресивну тактику проти України, включно з ударами по українській енергетичній інфраструктурі. Це, за її словами, "має на меті переконати Україну, що продовження боротьби лише збільшить шкоду Україні та не запропонує жодного вірогідного шляху до перемоги", додає Евріл Гейнс.

"Ймовірно, ця агресивна тактика продовжиться і війна навряд чи закінчиться найближчим часом", – вважає очільниця американської розвідки.

Вона також відзначила прискорення відновлення російських військових потужностей.

"Путін збільшив витрати на оборону майже до 7% ВВП Росії, що майже вдвічі перевищує середній показник за історію. Наразі оборонний бюджет РФ становить приблизно 25% усіх федеральних витрат", — наголошує посадовиця.