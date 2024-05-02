Удари по Нікопольщині: Росія продовжує атакувати район дронами та з артилерії

Також окупанти пошкодили 4 вантажівки, пожежа виникла у легковому авто. Постраждала лінія електропередач.

Внаслідок атаки пошкоджені 3 багатоповерхівки, і стільки ж приватних будинків та господарська споруда. Понівечені гімназія й підприємство.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Впродовж дня російська армія завдала ударів по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах Дніпропетровської області. Окупанти застосовували дрони-камікадзе та важку артилерію.

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