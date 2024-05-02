Удари по Нікопольщині: Росія продовжує атакувати район дронами та з артилерії

Впродовж дня російська армія завдала ударів по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах Дніпропетровської області. Окупанти застосовували дрони-камікадзе та важку артилерію.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Під ворожим ударом опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська сільська громади.
Внаслідок атаки пошкоджені 3 багатоповерхівки, і стільки ж приватних будинків та господарська споруда. Понівечені гімназія й підприємство.
Також окупанти пошкодили 4 вантажівки, пожежа виникла у легковому авто. Постраждала лінія електропередач.
- Росіяни щоденно завдають ударів по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Здебільшого обстрілюють з важкої артилерії та атакують дронами.
- За інформацією ГУР, окупанти запускають дрони-камікадзе над енергоблоками ЗАЕС у бік підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних атак ворога.