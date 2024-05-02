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Росіяни запускають дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС, - розвідка

Окупанти обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля шостого реактора ЗАЕС.

Росіяни запускають дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС, - розвідка
ЗАЕС, окупанти (архівне фото)
Фото: Telegram/НАЕК "Енергоатом"

Підрозділи Головного управління розвідки Міноборони здобули докази використання росіянами дронів-камікадзе над ядерними реакторами захопленої росією Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

Відео з ворожого fpv-безпілотника, отримане за допомогою засобів радіоелектронної розвідки, містить маркування UT4D.TT, що вказує на поставку дрона окупаційним військам міністерством оборони РФ.

Траєкторія польоту російського дрона-камікадзе пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних атак ворога.

Представник ГУР Андрій Черняк наголосив, що росіяни використовують територію ЗАЕС для запусків безпілотників, користуючись тим, що українські захисники не можуть завдавати вогню у відповідь у півторакілометровій зоні довкола станції.

Окупанти обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля шостого реактора ЗАЕС.

Крім того, з літа 2023 року територію захопленої атомної електростанції росіяни почали використовувати для тренувань пілотів fpv-дронів - цим займається так звана школа “арханґєл”, яка фінансується головним управлінням генштабу ЗС РФ (колишнє ГРУ).

"Перелічені факти і докази ― чергове свідчення злочинної та безвідповідальної діяльності держави-агресора Росії на окупованому нею ядерному об’єкті, яка може мати катастрофічні наслідки", - наголосили в ГУР.

Що відбувається на ЗАЕС

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