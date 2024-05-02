Підрозділи Головного управління розвідки Міноборони здобули докази використання росіянами дронів-камікадзе над ядерними реакторами захопленої росією Запорізької атомної електростанції.
Про це повідомила пресслужба ГУР.
Відео з ворожого fpv-безпілотника, отримане за допомогою засобів радіоелектронної розвідки, містить маркування UT4D.TT, що вказує на поставку дрона окупаційним військам міністерством оборони РФ.
Траєкторія польоту російського дрона-камікадзе пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних атак ворога.
Представник ГУР Андрій Черняк наголосив, що росіяни використовують територію ЗАЕС для запусків безпілотників, користуючись тим, що українські захисники не можуть завдавати вогню у відповідь у півторакілометровій зоні довкола станції.
Окупанти обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля шостого реактора ЗАЕС.
Крім того, з літа 2023 року територію захопленої атомної електростанції росіяни почали використовувати для тренувань пілотів fpv-дронів - цим займається так звана школа “арханґєл”, яка фінансується головним управлінням генштабу ЗС РФ (колишнє ГРУ).
"Перелічені факти і докази ― чергове свідчення злочинної та безвідповідальної діяльності держави-агресора Росії на окупованому нею ядерному об’єкті, яка може мати катастрофічні наслідки", - наголосили в ГУР.
Що відбувається на ЗАЕС
- Електростанція була захоплена росіянами 4 березня 2022 року. Відтоді ця станція, що є найбільшою АЕС Європи, перебуває під загрозою аварій.
- 7 квітня МАГАТЕ повідомило, що на території ЗАЕС вибухнув безпілотник. Згодом у ГУР повідомили, що після вибуху дрона суттєвих пошкоджень, які можуть загрожувати ядерній безпеці, не зафіксовано. Також у розвідці наголосили, що Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території окупованої АЕС.
- 14 квітня Генштаб попередив, що окупанти готують на ЗАЕС нову провокацію - під фальшивим прапором. Також повідомлялося, що Росія хоче перезапустити ЗАЕС, що може створити загрозу ядерній безпеці. Окупанти переслідують символічну мету, намагаючись "відзначити" 40-річчя підключення ЗАЕС до енергомережі Радянського Союзу (9 листопада 1984, - ред.) та таким чином "нормалізувати" захоплення станції.
- Усі реактори станції наразі перебувають у стані "холодного зупину".
- 26 квітня Міжнародна агенція з атомної енергетики оприлюднила черговий звіт щодо ситуації на станції. МАГАТЕ не фіксує нових провокацій на ЗАЕС, але "ситуація залишається непередбачуваною". Крім того, повідомлялося, що делегація постійно чує вибухи, пов'язані з роботою артилерії на різній відстані від ЗАЕС.
- Президент Володимир Зеленський 26 квітня, в роковини Чорнобильської трагедії, закликав світу тиснути на Росію задля звільнення ЗАЕС.