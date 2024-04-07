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На території ЗАЕС сьогодні вибухнув безпілотник, − МАГАТЕ

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав утриматися від дій, які загрожують ядерній безпеці.

На території ЗАЕС сьогодні вибухнув безпілотник, − МАГАТЕ
Фото: gur.gov.ua

На території Запорізької атомної електростанції сьогодні вибухнув безпілотник.

Про це Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило у дописі на соцплатформі Х.

ЗАЕС повідомила експертів агентства, що сьогодні на місці здетонував дрон. Така детонація узгоджується зі спостереженнями МАГАТЕ. 

Подробиці інциденту невідомі.

“Я закликаю утримуватися від дій, які суперечать п’яти принципам МАГАТЕ та загрожують ядерній безпеці”, − заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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  • Вчора стало відомо, що енергетики під’єднали ЗАЕС до другої лінії живлення після артилерійського обстрілу окупантів.
  • Таким чином вдалося запобігти можливому блекауту. Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий.
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