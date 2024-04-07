На території ЗАЕС сьогодні вибухнув безпілотник, − МАГАТЕ

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав утриматися від дій, які загрожують ядерній безпеці.

На території Запорізької атомної електростанції сьогодні вибухнув безпілотник.

Про це Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило у дописі на соцплатформі Х.

ЗАЕС повідомила експертів агентства, що сьогодні на місці здетонував дрон. Така детонація узгоджується зі спостереженнями МАГАТЕ.

Подробиці інциденту невідомі.

“Я закликаю утримуватися від дій, які суперечать п’яти принципам МАГАТЕ та загрожують ядерній безпеці”, − заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

IAEA experts have been informed by ZNPP that a drone detonated on site today. Such detonation is consistent with IAEA observations. “I urge to refrain from actions that contradict the 5 IAEA principles and jeopardise nuclear safety,” Director General @rafaelmgrossi said. — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) April 7, 2024