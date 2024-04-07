План Трампа щодо завершення війни полягає у здачі Росії Криму і Донбасу, − WP

На думку Трампа, і Росія, і Україна “хочуть зберегти обличчя, хочуть знайти вихід”.

колишній президент США Дональд Трамп після свого виступу перед прихильниками в університеті Нью-Гемпшира, США, 16 грудня 2023

Колишній президент США Дональд Трамп приватно заявив, що міг би завершити війну Росії, тиснучи на Київ, аби Україна віддала Москві частину територій.

Про це пише Washington Post з посиланням на джерела.

Пропозиція Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну віддати окупований Крим та окуповані території Донецької та Луганської областей.

“За словами людей, які обговорювали це з Трампом або його радниками та говорили на умовах анонімності, оскільки ці розмови були конфіденційними, пропозиція Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Криму та прикордонного регіону Донбасу Росії”, − йдеться у матеріалі.

Трамп заявив, що, на його думку, і Росія, і Україна “хочуть зберегти обличчя, хочуть знайти вихід”, і що “люди в деяких частинах України не проти бути частиною Росії”.

Деякі експерти із зовнішньої політики заявили, що ідея Трампа винагородить президента Росії Володимира Путіна та потурає силовому порушенню міжнародно визнаних кордонів.

Видання зазначає, що такий підхід, про який раніше не повідомлялося, радикально змінить політику президента Джо Байдена, який наголошує на припиненні російської агресії та наданні військової допомоги Україні.

Представники Трампа відмовилися прямо прокоментувати інформацію у статті. “Будь-які припущення щодо плану президента Трампа походять від неназваних і неінформованих джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться”, − заявила речниця виборчої кампанії Трампа Каролайн Левітт.

“Президент Трамп єдиний, хто говорить про припинення вбивств”, − додала вона.

WP додає, що ухвалення російського контролю над частинами України розширить сферу впливу диктатури Путіна після найбільшої сухопутної війни в Європі з часів Другої світової війни. Деякі прихильники Трампа намагалися відмовити його від такого результату.

“Я витрачаю 100% свого часу на розмови з Трампом про Україну”, − сказала сенатор Ліндсі Грем (республіканець від Південної Кароліни), колишній критик Трампа, який став союзником.

“Він має заплатити ціну. Зрештою, він не зможе перемогти”, − додав Грем, говорячи про Путіна.