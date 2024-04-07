Також росіяни поцілили по навчальних закладах, кафе, гуртожитку, готелі, автомобілях та гаражах.

Сьогодні вдень росіяни завдали ударів по житловому сектору середмістя Харкова, є поранені.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники зафіксували кілька осередків займання.

Горіли гаражі та автомобілі на загальній площі близько 40 квадратних метрів. Також пошкоджено житлові будівлі.

О 14:19 усі осередки займання надзвичайники ліквідували.

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У Харківській обласній прокуратурі повідомили пізніше, що внаслідок ударів постраждали 5 осіб. У 45-річного чоловіка осколкові поранення. У чотирьох жінок віком від 37 до 72 років гостра реакція на стрес.

Пошкоджено щонайменше 13 багатоповерхівок та приватних будинків, навчальні заклади, кафе, гуртожиток, готель, автомобілі, гаражі тощо.

За попередньою інформацією, росіяни випустили по місту з літака два УМПБ − уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас.