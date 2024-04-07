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Внаслідок ударів по центру Харкова постраждали четверо людей, — ОВА

Пошкоджень зазнали центральний парк і промзона.

Внаслідок ударів по центру Харкова постраждали четверо людей, — ОВА
Фото: EPA/UPG

У суботу армія РФ обстріляла кілька центральних районів Харкова, унаслідок чого постраждали три жінки і  чоловік, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"45-річний чоловік дістав уламкових поранень. Від госпіталізації відмовився. У двох жінок віком 37 і 72 діагностовано гостру реакцію на стрес. Допомогу надано на місці", — написав Синєгубов.

Він уточнив, що ударів зазнали центральний парк і промзона, пошкоджено будинок і горів гараж.

  • Сьогодні у центральному районі Харкова зафіксували чотири влучання внаслідок російського обстрілу.
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