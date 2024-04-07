Лавров їде завтра до Китаю говорити про війну в Україні

Російський міністр зустрінеться з китайським колегою Ван І.

У понеділок та вівторок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відвідає Китай, де говоритиме про війну в Україні, пише The Guardian.

Лавров зустрінеться з міністром закордонних справ Китаю Ван І.

У порядку денному зустрічей − питання двосторонньої співпраці, війна в Україні та криза в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

У березні Reuters написало, що президент Росії Володимир Путін у травні поїде до Китаю для переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпіном.