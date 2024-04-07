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Лавров їде завтра до Китаю говорити про війну в Україні

Російський міністр зустрінеться з китайським колегою Ван І.

Лавров їде завтра до Китаю говорити про війну в Україні
Фото: EPA/UPG

У понеділок та вівторок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відвідає Китай, де говоритиме про війну в Україні, пише The Guardian.

Лавров зустрінеться з міністром закордонних справ Китаю Ван І.

У порядку денному зустрічей − питання двосторонньої співпраці, війна в Україні та криза в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

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У березні Reuters написало, що  президент Росії Володимир Путін у травні поїде до Китаю для переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпіном.

  • США попередили, що Китай посилив свою підтримку Росії, зокрема надаючи Кремлю супутникові знімки для ударів по українських цілях.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше повідомив про ймовірні масштаби співпраці між Китаєм та Росією. У Мінфіні США попередили офіційний Пекін щодо серйозних наслідків для компаній, які допомагають РФ товарами та технологіями для її військової машини.
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