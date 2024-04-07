Головне за ніч та ранок неділі, 7 квітня: атака "шахедів" на Харків, обстріл Гуляйполя

Нічна повітряна атака , 57 бойових зіткнень, 35 відбитих штурмів на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, новий президент Словаччини.

Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли з "Градів" прифронтове Гуляйполе Запорізької області і вбили трьох цивільних людей.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Унаслідок ворожого обстрілу по Гуляйполю два чоловіки та жінка загинули під завалами власного будинку, куди влучив російський снаряд. Ще один чоловік отримав поранення, його госпіталізували.

Уночі 7 квітня Росія знову атакувала житловий район Харкова. Відомо про влучання у приватний будинок, також руйнувань зазнав освітній заклад. Внаслідок обстрілів постраждали троє мирних жителів.

Про це повідомили у поліції Харківської області, мер Харкова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.

"7 квітня близько 00:57 росіяни в черговий раз атакували безпілотниками Харків. Пошкоджені приватні домоволодіння, дитячий садок, три п’ятиповерхівки та автомобілі. Постраждали троє громадян віком 61, 64 і 87 років", — ідеться у повідомленні поліції.

Крім того, росіяни продовжують рівняти з землею прикордонні та прифронтові райони Харківської області. Упродовж доби росіяни з авіації, артилерії, мінометів обстрілювали Харків, населені пункти Харківського, Дергачівського, Куп’янського, Ізюмського районів.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 57 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 10 ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, задіяли для цього 17 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, де противник, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 7 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 820 окупантів, 17 танків, 54 бронемашини. З 24 лютого 2022 року російська армія втратила приблизно 447 510 особового складу.

Про інші втрати противника – в новині.

У Словаччині за результатами голосування у другому турі президентських виборів перемогу здобув соратник проросійського Роберта Фіцо та експікер парламенту Петер Пеллегріні з 53,12% голосів.

Про це пише "Бабель" з посиланням на Статистичне управління Словаччини.

За ексголову МЗС Івана Корчока проголосували 46,87% виборців. Пеллергіні здобув 53,12% голосів.

Президент у Словаччині є головнокомандувачем збройних сил, має право вето на ухвалені парламентом закони, ратифікує міжнародні договори, призначає вищих суддів.

Петер Пеллегріні — лідер лівої партії "Голос", що входить до коаліції разом з партією премʼєр-міністра Роберта Фіцо "Курс — соціальна демократія". Він активно поділяє позицію уряду Словаччини щодо стандартизації відносин з Росією.

США попереджають, що Китай посилив свою підтримку Росії на тлі війни проти України, надаючи супутникові знімки Кремлю для ударів по українських цілях, пише Bloomberg.

"На тлі ознак продовження військової інтеграції між двома країнами Китай надав Росії супутникові зображення для військових цілей, а також мікроелектроніку та верстати для танків, за словами людей, ознайомлених з цим питанням", — пише агенство.

За інформацією джерел, підтримка Китаю також включає оптику, паливо для ракет і розширення космічної співпраці.

Президент Джо Байден висловив занепокоєння Сі Цзіньпіну під час їхньої телефонної розмови цього тижня щодо підтримки Китаєм російської оборонно-промислової бази, заявила речник Ради національної безпеки Білого дому Адрієнн Вотсон.

Міністерство закордонних справ Китаю не відразу прокоментувало ситуацію.

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