Російська армія вбила двох мирних жителів Херсонщини, ще троє — поранені

Впродовж минулої доби росіяни завдали ударів по населених пунктах Харківськох області. Внаслідок обстрілів загинули двоє мирних жителів, ще троє отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Благодатне, Інженерне, Білозерку, Кізомис, Станіслав, Токарівку, Інгулець, Садове, Михайлівку, Берислав, Шляхове, Ольгівку, Новоберислав та місто Херсон.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, пошкоджено багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в навчальний заклад, магазин, складське приміщення, ангар, господарські споруди та приватні автомобілі", — зазначає Прокудін.

Внаслідок обстрілів 2 людини загинули, ще 3 — дістали поранення.