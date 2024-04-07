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Цієї ночі сили ППО знищили 17 із 17 ворожих дронів

Ворожі безпілотники збили у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Цієї ночі сили ППО знищили 17 із 17 ворожих дронів
Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 7 квітня сили Протиповітряної оборони знищили всі 17 ворожих ударних дронів типу Shahed-131/136.

Про це у повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У ніч на 7 квітня 2024 року ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31 з окупованої Луганщини, балістичною ракетою "Іскандер-М" з Криму та 17-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим).

"До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби", — ідеться у повідомленні Повітряних сил.

Сили оборони України змогли "приземлити" 17 ворожих "шахедів" у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Фото: Повітряні сили

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