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Південна Корея планує надати Україні пакет допомоги на 2,3 млрд доларів

Також країна запропонує 12 млн доларів на реабілітацію поранених українських військових через трастовий фонд НАТО.

Південна Корея планує надати Україні пакет допомоги на 2,3 млрд доларів
Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юл
Фото: EPA/UPG

Південна Корея оголосила про плани надати Україні середньо- і довгостроковий пакет допомоги в розмірі 2,3 млрд доларів, повідомляє найбільше південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юл (Cho Tae-yul) обговорив підтримку України та поточну військову співпрацю між Пхеньяном і Москвою під час зустрічі Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Чо Тхе Юл пообіцяв продовжувати підтримку України на сесії за участю представників індійсько-тихоокеанських країн-партнерів НАТО, зокрема Японії, Австралії та Нової Зеландії, у Брюсселі у четвер, 4 квітня. 

Дипломат заявив, що Сеул планує надати Україні середньостроковий і довгостроковий пакет допомоги в розмірі 2,3 мільярда доларів США, починаючи з цього року, і запропонує 12 мільйонів доларів США на реабілітацію поранених українських військових через трастовий фонд НАТО для допомоги Україні.

Зазначимо, з початку повномасштабної війни Росії проти України, Південна Корея надавала Україні різноманітну гуманітарну та фінансову підтримку. Сеул також приєднався до економічних санкцій щодо Росії. 

Зокрема, нещодавно Україна отримала від Кореї ще 70 автівок швидкої допомоги як гуманітарну допомогу. Раніше до України вже було доставлено 30 автівок. Таким чином Україна вже отримала від Кореї 100 автомобілів швидкої допомоги.

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