Зеленський заявив, що цього року Україна отримає від союзників 10% від необхідної кількості винищувачів F-16

Президент Володимир Зеленський в інтервʼю в ефірі телемарафону заявив, що цього року Україна отримає від союзників 10% від необхідної кількості винищувачів F-16.
"Якщо боротись в небі, то боротись і перемагати. А не так, що "в нас є F-16". Цього замало. Що таке 10%? Від складу нашого сучасного повітряного флоту, якого достатньо самостійно перемогти ту кількість російських літаків, які працюють по Україні. Ми знаємо, яка кількість нам потрібна – 10% буде цього року. Тому я й сказав комбінований, не вистачить літаків зараз – і літаки, і ППО. Так можна", – сказав Зеленський.
- У кінці березня міністр оборони Рустем Умєров закликав данських партнерів за можливості профінансувати навчання більшої кількості українських пілотів F-16.
- The New York Times писала що наразі Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія зобов’язалися відправити в Україну близько 45 літаків, яких достатньо для трьох невеликих ескадрилій. Данія надішле перші шість наприкінці весни, а ще 13 винищувачів мають надійти до кінця року та у 2025.
- Речник Повітряних сил ЗСУ повідомляв, що Україна не будуватиме нову інфраструктуру для F-16, зараз триває адаптація українських аеродромів.