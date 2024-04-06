Зеленський заявив, що цього року Україна отримає від союзників 10% від необхідної кількості винищувачів F-16

Президент Володимир Зеленський в інтервʼю в ефірі телемарафону заявив, що цього року Україна отримає від союзників 10% від необхідної кількості винищувачів F-16.

"Якщо боротись в небі, то боротись і перемагати. А не так, що "в нас є F-16". Цього замало. Що таке 10%? Від складу нашого сучасного повітряного флоту, якого достатньо самостійно перемогти ту кількість російських літаків, які працюють по Україні. Ми знаємо, яка кількість нам потрібна – 10% буде цього року. Тому я й сказав комбінований, не вистачить літаків зараз – і літаки, і ППО. Так можна", – сказав Зеленський.