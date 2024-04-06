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Зеленський заявив, що цього року Україна отримає від союзників 10% від необхідної кількості винищувачів F-16

Глава держави зауважив, що цього замало, хіба що винищувачі будуть доповнені системами ППО.

Зеленський заявив, що цього року Україна отримає від союзників 10% від необхідної кількості винищувачів F-16
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський в інтервʼю в ефірі телемарафону заявив, що цього року Україна отримає від союзників 10% від необхідної кількості винищувачів F-16. 

"Якщо боротись в небі, то боротись і перемагати. А не так, що "в нас є F-16". Цього замало. Що таке 10%? Від складу нашого сучасного повітряного флоту, якого достатньо самостійно перемогти ту кількість російських літаків, які працюють по Україні. Ми знаємо, яка кількість нам потрібна – 10% буде цього року. Тому я й сказав комбінований, не вистачить літаків зараз – і літаки, і ППО. Так можна", – сказав Зеленський.

  • У кінці березня міністр оборони Рустем Умєров закликав данських партнерів за можливості профінансувати навчання більшої кількості українських пілотів F-16.
  • The New York Times писала що наразі Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія зобов’язалися відправити в Україну близько 45 літаків, яких достатньо для трьох невеликих ескадрилій. Данія надішле перші шість наприкінці весни, а ще 13 винищувачів мають надійти до кінця року та у 2025.
  • Речник Повітряних сил ЗСУ повідомляв, що Україна не будуватиме нову інфраструктуру для F-16, зараз триває адаптація українських аеродромів.
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