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Умєров закликав данських партнерів за можливості профінансувати навчання більшої кількості українських пілотів F-16

Також міністр закликав данські оборонні компанії інвестувати в Україну. Зокрема, у сфери розмінування, безпілотних системем та радіоелектронної боротьби.

Умєров закликав данських партнерів за можливості профінансувати навчання більшої кількості українських пілотів F-16
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров разом з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським у Києві зустрілись з данською делегацією на чолі з міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.  

Міністр Умєров сказав, що україно-данське оборонне співробітництво нарощується і напрацьовується новий уніфікований механізм інвестування в українські компанії. Пріоритет у цій сфері – прямі інвестиції, спільні оборонні компанії, локалізація виробництва в Україні.

Український міністр подякував своєму колезі за роль Данії в численних ініціативах на підтримку України, а особливо за співлідерство у наданні літаків F-16 та навчанні українських пілотів.

Закликаю данських партнерів за можливості профінансувати навчання більшої кількості українських пілотів F-16 в інших країнах”, – сказав Рустем Умєров.

Український міністр детально ознайомив данську делегацію із ситуацією на полі бою, сторони обговорили нагальні та довгострокові потреби української армії.

Також міністр Умєров закликав данські оборонні компанії інвестувати в Україну.

Міністр оборони України Рустем Умєров разом із данським колегою Троельсом Лундом Поульсеном та Міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишіним відкрив дансько-українську конференцію оборонної промисловості у Києві.

Рустем Умєров запропонував учасникам конференції інвестувати в оборонну промисловість України та спільні науково-розробницькі проєкти.

“Оборонна промисловість відіграє ключову роль у допомозі Україні перемогти у цій війні. Розмінування, безпілотні системи, радіоелектронна боротьба – це ті сфери, де наша співпраця з партнерами є важливою для розвитку сучасних оборонних спроможностей”, – сказав міністр оборони України.

Також Рустем Умєров висловив вдячність Данії за пакет військової допомоги у розмірі 330 мільйонів доларів, який посилить здатність України до відсічі російській агресії.

“Сучасні технології та наші спільні оборонні проєкти гарантуватимуть безпеку нашим націям, нашим людям, нашим майбутнім поколінням”, – сказав Рустем Умєров.

За його словами, нещодавно підписана між Україною та Данією двостороння безпекова угоду свідчить про чіткий стратегічний вибір на підтримку України.

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