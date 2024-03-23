Сьогодні, 23 березня, ворог завдав чергового ракетного удару по Харкову, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, 23 березня близько 17:45 збройні сили РФ завдали ракетний удар по Слобідському району Харкова.

Пошкоджено складські приміщення та будівлі підприємства.

За попередніми даними, удар був завданий ракетою Х-35.

Сьогодні американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Росія планує захопити Харків, не перетворюючи його на "другий Маріуполь". Російське командування розраховує знайти 300 тисяч мобілізованих для наступальної операції на Харків.