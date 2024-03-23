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Ворог вдарив по Харкову протикорабельною ракетою X-35. Пошкоджено склади та будівлі підприємства

О 17:45 окупанти вдарили по Слобідському району міста.

Ворог вдарив по Харкову протикорабельною ракетою X-35. Пошкоджено склади та будівлі підприємства
Фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні, 23 березня, ворог завдав чергового ракетного удару по Харкову, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, 23 березня близько 17:45 збройні сили РФ завдали ракетний удар по Слобідському району Харкова.

Пошкоджено складські приміщення та будівлі підприємства.

За попередніми даними, удар був завданий ракетою Х-35.

 

Сьогодні американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Росія планує захопити Харків, не перетворюючи його на "другий Маріуполь". Російське командування розраховує знайти 300 тисяч мобілізованих для наступальної операції на Харків.

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