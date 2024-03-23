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На Львівщині згоріла дерев’яна церква XIX століття (оновлено)

Храм розташований у селі Сможе Стрийського району.

На Львівщині згоріла дерев’яна церква XIX століття (оновлено)
Фото: Стрийське РУ ГУ у Львівській області

У селі Сможе Стрийського району Львівщини зайнялася пожежа у дерев’яній церкві XIX століття, яка є пам’яткою національного значення. Храм згорів.

Про це пише Zaxid.net з посиланням на обласне управління ДСНС.

Інформація про займання надійшла у ДСНС о 10:53. Пожежу вдалось локалізувати о 12:14. 

Підрозділи рятувальників далі працюють.

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“Церква охоплена вогнем. Є загроза перекидання на дзвіницю. Підрозділи працюють”, – зазначили рятувальники.

Оновлено. Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, під час ліквідації відбувся обвал куполів церкви. Храм повністю знищено вогнем, врятовано дзвіницю.

До ліквідації пожежі залучили 40 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки.

Обставини та причина виникнення пожежі встановлюються. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Фото: Стрийське РУ ГУ у Львівській області

Фото: Стрийське РУ ГУ у Львівській області

Церква Святого Архангела Михайла збудована у 1874 році, є пам’яткою архітектури національного значення. Унікальністю церкви є закінчення двох бічних об’ємів: перехід від восьмерика до четверика відбувається за допомогою трикутних вітрил, що надають храму типово бойківського пірамідального характеру. Храм був патроном “Інституту убогих і сиріт Станіслава Скарбка”.

Дерев’яна двоярусна дзвіниця храму теж з XIX століття. Її перенесли з присілка Долинівка. Дві пам’ятки утворюють своєрідний ансамбль бойківської школи народної архітектури. Однак у новітній час на церкві перебудували куполи.

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