Унаслідок обстрілів Харківщини загинув 72-річний чоловік

Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини загинув мирний житель, повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, сьогодні вранці російські військовослужбовці обстріляли с. Вовчанські Хутори. Загинув 72-річний чоловік.

Також пошкоджено житлові будинки.

За процесуального керівництва Чугуївської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

22 березня окупанти обстріляли з артилерії с. Глушківка Купʼянського району. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння.

Також вчора ввечері під ударом було м. Купʼянськ. Попередньо, стався вибух через скид боєприпасу з FPV-дрона. Пошкоджено приватний житловий будинок.