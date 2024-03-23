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Унаслідок обстрілів Харківщини загинув 72-річний чоловік

Також пошкоджено житлові будинки.

Унаслідок обстрілів Харківщини загинув 72-річний чоловік

Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини загинув мирний житель, повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, сьогодні вранці російські військовослужбовці обстріляли с. Вовчанські Хутори. Загинув 72-річний чоловік. 

Також пошкоджено житлові будинки.

За процесуального керівництва Чугуївської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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22 березня окупанти обстріляли з артилерії с. Глушківка Купʼянського району. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння. 

Також вчора ввечері під ударом було м. Купʼянськ. Попередньо, стався вибух через скид боєприпасу з FPV-дрона. Пошкоджено приватний житловий будинок.

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