Росіяни обстріляли Куп'янський район, загинув мирний житель

Сьогодні вранці російські окупанти завдали ударів по селу Вовчанські Хутори. Загинув 72-річний чоловік. Вчора ввечері ворожий дрон скинув вибухівку на житловий будинок у Куп'янську.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

прокуратура

За даними слідства, вранці 23 березня російські військовослужбовці обстріляли с. Вовчанські Хутори. Загинув 72-річний чоловік. Пошкоджено житлові будинки.

Фото: прокуратура

22 березня окупанти обстріляли з артилерії с. Глушківка Купʼянського району: зазнали пошкоджень приватні домоволодіння. Вчора ввечері під ударом було м. Купʼянськ.

Фото: прокуратура

Попередньо, стався один вибух через скид боєприпасу з FPV-дрона. Пошкоджено приватний житловий будинок.