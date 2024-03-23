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Росіяни обстріляли Куп'янський район, загинув мирний житель

Також окупанти продовжують атакувати Куп'янськ FPV-дронами.

Росіяни обстріляли Куп'янський район, загинув мирний житель
Фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні вранці російські окупанти завдали ударів по селу Вовчанські Хутори. Загинув 72-річний чоловік. Вчора ввечері ворожий дрон скинув вибухівку на житловий будинок у Куп'янську.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

прокуратура
прокуратура

За даними слідства, вранці 23 березня російські військовослужбовці обстріляли с. Вовчанські Хутори. Загинув 72-річний чоловік. Пошкоджено житлові будинки.

Фото: прокуратура

22 березня окупанти обстріляли з артилерії с. Глушківка Купʼянського району: зазнали пошкоджень приватні домоволодіння. Вчора ввечері під ударом було м. Купʼянськ. 

Фото: прокуратура

Попередньо, стався один вибух через скид боєприпасу з FPV-дрона. Пошкоджено приватний житловий будинок.

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