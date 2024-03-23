Росіяни продовжують терор Сумщини

Внаслідок обстрілів РФ по Сумській області поранень зазнала одна людина, зруйновані будинки.
Про це у повідомляє поліція Сумської області.
Упродовж минулої доби війська РФ відкривали вогонь по території області, зафіксовано 257 ударів.
Внаслідок обстрілів поранень зазнала цивільна особа, пошкоджено 12 приватних житлових будинків, один з яких багатоквартирний, 3 автомобілі, 3 магазини, а також руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.
За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст.438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".