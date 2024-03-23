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Росіяни вбили одного мирного жителя Донеччини, ще двоє отримали поранення

Від початку вторгнення загарбники вбили 1891 людину в Донецькій області.

Росіяни вбили одного мирного жителя Донеччини, ще двоє отримали поранення
Фото: Пресслужба Донецької обласної прокуратури

Внаслідок російських обстрілів у Донецькій області за минулу добу загинув мирний житель, ще двоє поранені. 

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

“Росія вбиває цивільних! За 22 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — в Очеретиному”, —  ідеться у повідомленні.

Ще двоє цивільних дістали поранення.

Усього від початку вторгнення загарбники вбили в області 1891 людину, 4730 мирних жителів окупанти поранили. Загальна кількість жертв ворога на Донеччині вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: Вадим Філашкін

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