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У російській Самарі горить нафтопереробний завод

Куйбишевський НПЗ вже раніше був атакований дронами Служби безпеки України.

У російській Самарі горить нафтопереробний завод
Пожежа у Самарі
Фото: Telegram

Жителі російської Самари повідомляють у соцмережах про пожежу на Куйбишевському нафтопереробному заводі. 

Близько 4:30 ранку (2:30 за київським часом) місцеві чули два вибухи, після яких розпочалася пожежа. Попередньо причиною називають атаку безпілотників.

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