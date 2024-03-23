У російській Самарі горить нафтопереробний завод

Жителі російської Самари повідомляють у соцмережах про пожежу на Куйбишевському нафтопереробному заводі.
Близько 4:30 ранку (2:30 за київським часом) місцеві чули два вибухи, після яких розпочалася пожежа. Попередньо причиною називають атаку безпілотників.
- Раніше НПЗ у Самарі вже зазнавав атаки БПЛА. Як пізніше повідомили джерела LB.ua, це була операція Служби безпеки України.
- Черговий удар безпілотників стався на тлі інформації західних ЗМІ, що США закликали Київ припинити атакувати російську нафтопереробну інфраструктуру.