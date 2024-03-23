Кабмін спростив усиновлення та влаштування дітей у родини

Міністерство соціальної політики повідомило про низку урядових рішень, які мають на меті спрощення процесу усиновлення та облаштування дітей у родини.

Головна зміна полягає в тому, що забрати дитину додому усиновлювачі зможуть ще до рішення суду - за наявності позитивного висновку. Також служби у справах дітей тепер матимуть доступ до більшої кількості даних - не лише сиріт в межах свого регіону. Це збільшить шанси усиновлювачів та дітей на те, щоб знайти одне одного.

Оформлення опіки для родин, де один з подружжя перебуває на військовій службі, стане простішим: висновок щодо стану здоров'я можна буде подавати через 15 днів після повернення. А для тих, хто забезпечить дитині тимчасове влаштування, фінансова допомога від держави передбачена ще до отримання дитиною статусу сироти чи позбавленої батьківського піклування.