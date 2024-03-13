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Кабмін збільшив розмір соцдопомоги дітям загиблих захисників-добровольців

З 1 квітня автоматично підвищать розмір виплати з 2361 грн до 7800 грн на одного неповнолітнього та до 6100 грн – на кожного, якщо в сім’ї двоє і більше дітей.

Кабмін збільшив розмір соцдопомоги дітям загиблих захисників-добровольців
Ілюстративне фото: евакуація дітей на Донеччині
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області

Йдеться про дітей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України з числа осіб, які добровільно брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, та не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад, повідомляє Кабмін.

Це дає змогу вже з 1 квітня автоматично підвищити розмір виплати з 2361 грн до 7800 грн на одного неповнолітнього та до 6100 грн - на кожного, якщо в сім’ї двоє і більше дітей.

Зазначається, що зміни були ініційовані за результатами робочих зустрічей з родинами загиблих. 

 

“Мінветеранів звернулося до Мінсоцполітики з проханням врегулювати питання призначення виплат у зв’язку з втратою годувальника членам сімей загиблих. Як результат, з 1 квітня діти загиблих добровольців будуть отримувати адресну допомогу в підвищених розмірах. Тому рішення Уряду – це питання відновлення соціальної справедливості, адже діти загиблих добровольців, які стали на захист держави після 24 лютого 2022 року, отримували виплати нижчі за інших дітей загиблих Захисників”, – повідомив в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

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