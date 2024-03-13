Головне за ніч та ранок середи, 13 березня: авіаудар по Мирнограду, наслідки ударів по Сумах і Кривому Рогу, вибухи в Росії

91 бойове зіткнення, понад пів сотні відбитих штурмів на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, перемога українських дефлімпійців, двобій Байдена і Трампа.

На Мирноград Донецької області окупаційна армія скинула авіабомбу "Гром-Е1", внаслідок чого загинули дві людини, п’ятеро отримали поранення. Крім того, рятувальники зуміли витягнути з-під завалів 13-річну дівчинку – вона не отримала фізичних травм.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. "Вчора близько 23 години росіяни скинули на місто авіабомбу «Гром-Е1» — влучили у 5-поверхівку. Всього ударом пошкоджено 4 будинки", – зазначив Філашкін.

Згодом у Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок удару постраждали чоловіки 19, 26 та 44 років та жінки 46 й 77 років. У потерпілих виявили мінно-вибухові травми, забої голови й тіла, а також переломи. З-під завалів однієї з будівель рятувальники дістали загиблих 76-річну жінку та чоловіка 68 років.

Внаслідок обстрілу пошкоджені чотири багатоповерхові будинки й дев'ять транспортних засобів.

Сумська обласна військова адміністрація на своїй сторінці у Facebook повідомила про влучання російського ударного дрона у багатоквартирний житловий будинок в Сумах.

Атака "шахедів" була здійснена близько 1:30 ночі. У місті чули кілька вибухів.

Вранці Сумська ОВА повідомила, що внаслідок удару є загиблі. Не менше восьми людей поранені.

"Внаслідок влучання ворожого БпЛА типу «Шахед» у житловий п'ятиповерховий будинок, попередньо, пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані. За попередньою інформацією з-під завалів врятовано 10 людей, 8 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. На жаль, є загиблі (інформація уточнюється)", – йдеться у повідомленні.

У лікарні померла поранена внаслідок учорашнього удару росіян по Кривому Рогу 47-річна жінка.

Учорашній удар забрав життя чотирьох людей, ще 43 людини поранені, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. "З них, за уточненими даними, 12 дітей", – сказав він.

У медзакладах залишаються 20 потерпілих. Четверо дорослих та двоє дітей – у важкому стані.

У місті пошкоджені близько 20 багатоповерхівок, по два садочки та школи, підприємство, адмінбудівля, магазин, склад. Понівечені авто.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 91 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 10 ракетних та 84 авіаційних ударів, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 26 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 12 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 13 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 980 окупантів, 62 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 1017 реактивних систем залпового вогню, 10 554 артилерійських систем та 426 870 чоловік особового складу.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі та вранці про обстріли та атаки безпілотників заявили і в різних регіонах Росії.

У російському місті Рязань загорівся нафтопереробний завод. Губернатор області стверджує, що його атакували БпЛА.

У Воронезькій області також повідомили про атаку десятків безпілотників. Телеграм-канал ASTRA пише, що область зазнала "потужного обстрілу" в районі військового аеродрому. Там частково немає електропостачання.

У Ленінградській області губернатор повідомив про збиття БпЛА на підльоті до нафтопереробного заводу. Він запевняє, що руйнувань немає.

Губернатор Бєлгородської області заявив, що внаслідок обстрілу 45 000 росіян залишилися без електропостачання, одна людина поранена. Як кажуть, а хто обіцяв, що буде легко?

Президент США Джо Байден досяг мети у 1968 делегатів Демократичної партії, які голосуватимуть на з'їзді за висування його кандидатури на прийдешніх виборах. Таким чином господар Білого дому гарантував собі шанс переобратися на другий термін.

Як повідомляє Reuters, остаточно й без того очевидну перемогу Байдена закріпили результати праймеріз у Джорджії. Також невдовзі мають надійти дані щодо голосів демократів у Міссісіпі, штаті Вашингтон, на Північних Маріанських островах та в закордонному окрузі.

Президент встиг випустити заяву, у якій стверджує, що виборці мають визначитися з майбутнім – "чи захищати демократію, чи дозволити її зруйнувати; чи відновити права та свободи, чи дозволити екстремістам їх забрати". Байден також назвав кампанію свого суперника Дональда Трампа "ненавистю, помстою та прагненням відплати, які загрожують самій ідеї існування Америки".

Дональд Трамп теж здобув достатню підтримку делегатів, щоб офіційно претендувати на повернення до Білого дому: республіканські виборці у Джорджії, Міссісіпі, штаті Вашингтон та на Гаваях на праймеріз проголосували за нього.

Як пише The Independent, для здобуття номінації потрібно 1215 голосів делегатів. Після сьогоднішніх праймеріз Трамп впевнено долає цю позначку, тож гарантовано буде вже втретє поспіль оголошений кандидатом на партійному з'їзді у Мілвокі.

Збірна України завершила виступи на зимових Дефлімпійських іграх перемогою в командному заліку, повідомляє Суспільне Спорт.

В заключний день змагань жіноча команда з шахів захистила титул дефлімпійських чемпіонок і виборола для України 10-е “золото”.

Загалом за 10 днів Ігор-2024 українські збірники здобули рекордні для України 19 нагород. Серед них десять золотих, п'ять срібних та чотири бронзові. Такий результат дозволив збірній України вперше в історії очолити командний залік Дефлімпіади.

Також до топ-3 командного заліку Дефлімпіади увійшли Китай (7+7+6) та Австрія (6+1+3).

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!