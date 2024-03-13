Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
У ГУР прокоментували ймовірну операцію Легіону "Свободи Росії": "Вони у себе вдома"
У ГУР прокоментували ймовірну операцію Легіону "Свободи Росії": "Вони у себе вдома"
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
ГоловнаСуспільствоВійна

Зросла кількість жертв унаслідок удару РФ по Кривому Розі: у лікарні померла поранена

Російський удар убив чотирьох людей, ще 43 поранені. 

Зросла кількість жертв унаслідок удару РФ по Кривому Розі: у лікарні померла поранена
Росія вдарила по будинках Кривого Рогу
Фото: Сергій Лисак у Telegram

У лікарні померла поранена внаслідок учорашнього удару росіян по Кривому Розі 47-річна жінка. 

Травми потерпілої виявилися несумісними з життям. Про це міський голова Вілкул повідомив у Telegram.

"В лікарні ще 6 «важких», в тому числі 2 діточок. Лікарі боряться за їх життя", – сказав він.

Вчорашній удар забрав життя чотирьох людей, ще 43 людини поранені, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"З них, за уточненими даними, 12 дітей", – сказав він.

У медзакладах залишаються 20 потерпілих. Четверо дорослих та двоє дітей –  у важкому стані.

У місті пошкоджені близько 20 багатоповерхівок, по два садочки та школи, підприємство, адмінбудівля, магазин, склад. Понівечені авто.

  • Учора ввечері російська армія вдарила по Кривому Розі. В місті – не менше трьох влучань, зокрема по житлових багатоповерхових будинках. Унаслідок удару станом на вчора загинули троє людей (двоє жінок і чоловік), ще близько 40 були поранені. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies