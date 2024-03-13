Зросла кількість жертв унаслідок удару РФ по Кривому Розі: у лікарні померла поранена

У лікарні померла поранена внаслідок учорашнього удару росіян по Кривому Розі 47-річна жінка.
Травми потерпілої виявилися несумісними з життям. Про це міський голова Вілкул повідомив у Telegram.
"В лікарні ще 6 «важких», в тому числі 2 діточок. Лікарі боряться за їх життя", – сказав він.
Вчорашній удар забрав життя чотирьох людей, ще 43 людини поранені, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
"З них, за уточненими даними, 12 дітей", – сказав він.
У медзакладах залишаються 20 потерпілих. Четверо дорослих та двоє дітей – у важкому стані.
У місті пошкоджені близько 20 багатоповерхівок, по два садочки та школи, підприємство, адмінбудівля, магазин, склад. Понівечені авто.
- Учора ввечері російська армія вдарила по Кривому Розі. В місті – не менше трьох влучань, зокрема по житлових багатоповерхових будинках. Унаслідок удару станом на вчора загинули троє людей (двоє жінок і чоловік), ще близько 40 були поранені.