Зросла кількість жертв унаслідок удару РФ по Кривому Розі: у лікарні померла поранена

У лікарні померла поранена внаслідок учорашнього удару росіян по Кривому Розі 47-річна жінка.

Травми потерпілої виявилися несумісними з життям. Про це міський голова Вілкул повідомив у Telegram.

"В лікарні ще 6 «важких», в тому числі 2 діточок. Лікарі боряться за їх життя", – сказав він.

Вчорашній удар забрав життя чотирьох людей, ще 43 людини поранені, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"З них, за уточненими даними, 12 дітей", – сказав він.

У медзакладах залишаються 20 потерпілих. Четверо дорослих та двоє дітей – у важкому стані.

У місті пошкоджені близько 20 багатоповерхівок, по два садочки та школи, підприємство, адмінбудівля, магазин, склад. Понівечені авто.