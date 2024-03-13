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Внаслідок російського обстрілу на Сумщині поранено 5 дітей

Російські окупанти за день обстріляли 14 громад Сумщини.

Внаслідок російського обстрілу на Сумщині поранено 5 дітей
Росіяни обстріляли Сумщину (архівне фото)
Фото: Пресслужба ДСНС

12 березня російських обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Ворожбянська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Тростянецька, Путивльська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 82 обстріли Сумської області, під час яких пролунали 383 вибухи. 

Зокрема, по Білопільській громаді росіяни били з артилерії, мінометів, СПГ, РСЗВ та дронами-камікадзе.

Середино-Будську громаду окупанти обстріляли з РСЗВ, мінометів та БПЛА.

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Великописарівську громаду російська армія обстріляла з артилерії, мінометів, ракетами з вертольотів та КАБами з літаків. Внаслідок обстрілу поранено 5 неповнолітніх дітей. 

Також КАБ росіяни скинули на Тростянецьку громаду.

Крім того, внаслідок мінометного обстрілу поранення отримав один житель Миропільської громади, також її обстріляли з артилерії.

Краснопільську, Хотінську та Новослобідську громади армія РФ обстріляла з артилерії та мінометів, а Зноб-Новгородську, Шалигинську та Путивльську - з мінометів.

Юнаківську громаду окупанти атакували дронами та артилерією, а Есманьську та Ворожбянську громади російські військові обстріляли з артилерії.

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